Energia, Descalzi: 'Importante collaborazione Ogci, miglioriamo efficienza'

E' sempre più evidente "che non ci possiamo focalizzare su un solo tipo di energia, questo è un cambiamento emerso negli ultimi 6 anni" da quando cioè è stata creata la Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), un'organizzazione internazionale che raccoglie 12 colossi del settore, che è ha il mandato di collaborare per "accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra" nel quadro dell'accordo di Parigi. Lo sottolinea l'ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo ad Adipec 2020, in un panel sul ruolo dell'Ogci, di cui il gruppo italiano è membro dalla fondazione. Ognuna delle società che vi fanno parte - spiega - "ha la sua strategia, ma è importante il lavoro che si fa insieme nell'OGCI, dopo sei anni possiamo dire che è una cooperazione che può fare la differenza" soprattutto quando si tratta "di migliorare l'efficienza dell'energia". Un esempio delle azioni che si possono condurre in questo campo, spiega, è quello del "controllo delle 'emissioni fuggitive' che hanno un costo pesante per l'atmosfera ma anche per i conti" delle aziende.