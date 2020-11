Cataldi (Comunicazione Italiana): 'Forum Hr digital e più ampio'

Si è aperto oggi il Forum Risorse Umane, principale appuntamento italiano dedicato ai temi del lavoro e del people management, che per questa sua 12ma edizione si svolge on line. Una 'maratona digitale' di tre giorni, interattiva e in streaming live trasmessa dal nuovo studio di registrazione #CommunityHouse di Roma.

"E' un anno davvero difficile, tutto il mondo è cambiato ed è cambiata anche l'organizzazione del Forum, che per la prima volta è fruibile contemporaneamente su piattaforma social, dove è possibile collegarsi e interagire. Sono stati ampliati anche i contenuti, sviluppati in tre giorni, e il panel, con oltre 230 speaker coinvolti tra direttori del personale, in prima linea per lo sviluppo sostenibile delle aziende e il benessere delle persone", ha affermato Fabrizio Cataldi, chairman di Comunicazione Italiana, organizzatore dell'evento, aprendo i lavori.

"Il Forum Risorse umane non si ferma e cerca di guardare al futuro, a quelle che sono le competenze necessarie per il domani. In questo 2020 è cambiata l'organizzazione del lavoro e gli attori che alterneranno su questo palco virtuale sono protagonisti di questa riorganizzazione aziendale che li vede in prima linea nella gestione di un momento complesso come questo", ha detto Federico Luperi, direttore Innovazione & Nuovi Media Gmc-Adnkronos, che è media partner dell'evento. Al centro di questa prima giornata il tema 'Training & Recruiting Day', mentre domani sarà il 'Welfare & Wellbeing Day' e il 19 novembre il 'Digital & Innovation Day'.