Covid Campania, commercianti contro De Luca

(Fotogramma/Ipa)

"E' gravissimo il comportamento della Regione Campania che vuole bloccare bar, ristoranti e imprese commerciali". Lo dichiarano il commissario regionale e il direttore generale di Confcommercio Campania, Giacomo Errico e Pasquale Russo. "Disposizioni incomprensibili e inefficaci che rischiano di provocare gravissimi danni alle imprese senza avere utili ricadute sulla salute dei cittadini". "La scelta di impedire il passaggio a zona gialla - spiegano Errico e Russo - rischia inoltre di provocare un'ondata di reazioni incontrollabili. Per questo motivo chiediamo l'immediato intervento del prefetto per uniformare la situazione al resto d'Italia, considerata la migliore situazione sanitaria della Campania, e al presidente De Luca chiediamo di fare marcia indietro e un confronto con i rappresentanti delle categorie dei commercianti e dei ristoratori che oltretutto in questi mesi hanno investito ingenti risorse economiche per garantire la sicurezza ai lavoratori e ai clienti".