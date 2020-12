Manovra 2021, stop iva su vaccino Covid, tamponi e test

Fotogramma

Stop Iva sul vaccino anti Covid e sui kit diagnostici. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio. “In un emendamento appena approvato alla Manovra abbiamo eliminato l’IVA dai vaccini anti-Covid, dai tamponi e dai test, riconoscendo inoltre una detrazione di imposta. Una misura di buon senso in una fase particolarmente difficile dal punto di vista sanitario ed economico”, commenta in una nota la deputata M5S Teresa Manzo, capogruppo in commissione Bilancio.

Prevista anche l'assunzione a tempo determinato dal primo gennaio per nove mesi di 3.000 medici e 12.000 infermieri nel quadro del piano vaccini anti Covid. Lo prevede un emendamento riformulato.