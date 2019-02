Piazza Affari prende fiato, acquisti su Campari e Saipem

Seduta all’insegna della prudenza per il listino di Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato in calo dello 0,78% a 19.834,96 punti. Bene i titoli Juventus, Campari e Saipem. Debole Eni, che domani mattina, segnala l’ufficio studi di money.it presenterà i conti del quarto trimestre, e prese di beneficio sul comparto bancario. Lieve risalita per lo spread in quota 270 punti base.