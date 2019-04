Borsa, pesano i dati macro sulla manifattura europea, acquisti su Mediaset

(Fotogramma)

L’ultima seduta della settimana prima del lungo ponte pasquale si è conclusa in maniera contrastata per i mercati azionari in Europa. I maggiori indici sono riusciti a chiudere in territorio positivo dopo una partenza appesantita dai dati macroeconomici contrastati pubblicati questa mattina da Markit. In Germania, prima economia del continente, si registra un buon progresso nei servizi, mentre l’indice PMI relativo alla manifattura, è sotto le aspettative.

In questo quadro Piazza Affari ha chiuso in ribasso del -0,20% con l’indice Ftse Mib a 21.956,59 punti. La palma di miglior titolo di giornata la guadagna Buzzi Unicem (+2,58% a 19,85 euro) mentre la maglia nera di peggior titolo va a Juventus Fc (-4,14% a 1,3325 euro).

Seduta a due facce per Saipem, partita molto bene dopo la diffusione dei conti del primo trimestre e poi chiusa con un passivo del -0,49% a 4,667 euro. La società ha comunicato un Ebitda rettificato, uniformato ai principi contabili, a 274 milioni di euro, circa il 4% meglio delle aspettative. Il titolo era arrivato a perdere il 3%, dopo aver aperto in rialzo del 2,7%, quando l’amministratore delegato, nel corso della presentazione, aveva ridimensionato le aspettative di una cessione delle attività nella perforazione.

Al di fuori del listino principale di Borsa Italiana si è parlato molto di Mediaset (+3,60% a 2,907 euro). Oggi a Cologno Monzese si è tenuta l’assemblea degli azionisti senza la partecipazione di Vivendi e di Simon Fiduciaria, rispettivamente secondo e terzo azionista del gruppo del Biscione. A margine dell’assemblea l’Ad Pier Silvio Berlusconi ha riproposto il progetto di aggregatore paneuropeo delle tv generaliste, evidentemente apprezzato dal mercato.

Dal fronte titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund chiude stabile in area 254 punti base. (in collaborazione con money.it)