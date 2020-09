Chiusura in rosso per il Ftse Mib, -0,41% a 23.481,35 punti, spinto al ribasso dal balzo dello spread a oltre 175 punti base, +8 punti percentuali rispetto al dato precedente. In controtendenza le azioni Ubi Banca (+0,92%) in scia dei rumor sulla cessione di un portafoglio di mutui residenziali in sofferenza per un ammontare lordo di circa 800 milioni di euro. (in collaborazione con money.it)