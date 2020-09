Fallisce il rimbalzo del Ftse Mib

(Fotogramma)

Nonostante un tentativo nella prima parte, fallisce il rimbalzo del listino di Piazza Affari. Dopo aver messo a segno ieri la peggior seduta dal 2016, oggi il Ftse Mib ha terminato ai minimi intraday di poco sopra i 23 mila punti a 23.090,44, -1,44% rispetto al dato precedente. Il clima di avversione al rischio ha spinto al rialzo lo spread tra i decennali italiani e i corrispondenti titoli tedeschi, in aumento di quasi il 4% a 148,8 punti base.

Tra i pochi segni più troviamo CNH Industrial (+2,94%) e Juventus (+0,65%), in ripresa dopo le recenti vendite. Bene anche Nexi (+1,17%) e lieve segno più per BPER (+0,1%). La performance peggiore del Ftse Mib è stata registrata dal Banco BPM (-4,05%) mentre l’accoppiata formata da Intesa Sanpaolo e da Ubi Banca ha rispettivamente perso l’1,96 e lo 0,94 per cento.

Ieri anche il Patto dei Mille, dopo il Patto Car, ha rigettato l’offerta pubblica di scambio avanzata dall’istituito guidato da Carlo Messina. Tra il quasi 18% del Patto Car e l’1,6% del patto bergamasco, la posizione che sarà assunta dal Sindacato Azionisti di Ubi (7,5% del capitale) diventa particolarmente importante (il meeting di ieri del Sindacato è stato annullato a causa del Coronavirus).

Segno meno, nel giorno dei conti, per A2A (-0,72%), sotto i riflettori anche in vista di un possibile avvicendamento ai vertici. Le indicazioni sull’andamento del mercato cinese a gennaio pubblicate dalla rivale Michelin, hanno fatto perdere a Pirelli il 2,2%. (In collaborazione con money.it)