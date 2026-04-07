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07 aprile 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
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- Primo via libera della Camera al Decreto Energia

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- Transizione 5.0, Ministro Urso: “Risorse confermate e aumentate”

- Blitz di Meloni nel Golfo, missione lampo di due giorni in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati

- Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo

- Via libera del Cdm alla proroga del taglio delle accise

- Utilizzo basi militari italiane, la nota ufficiale di Palazzo Chigi

- Pubblicato il decreto del Mase sulla riduzione delle scorte petrolifere

- Sicurezza stretto di Hormuz, telefonata Meloni-Starmer

- Bilaterale tra Tajani e Zelensky

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

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