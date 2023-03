Sondaggi politici: FdI sempre primo ma in calo, rimonta Pd

Fratelli d'Italia ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, ma in calo rispetto al mese scorso. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein - che in 30 giorni rimonta e recupera circa 3 punti -, terzo il Movimento 5 Stelle, giù di un punto percentuale. Questi i principali dati dell'ultima rilevazione dell'Istituto Ixè, che oggi ha diffuso il nuovo sondaggio politico. Nel dettaglio: sul podio FdI si attesta al 28,6% (il 21 febbraio scorso era al 31,1%), il Pd al 20,1% (era al 16,9%), il M5S al 16,2 (era al 17,2%). Quarta la Lega al 8,0% (era al 7,6%), quinta Azione-Italia Viva 7,0% (erano al 6,6%), sesta Forza Italia 6,2 (era al 6,7%). Sinistra Italiana e Verdi sono al 4,6 (era al 4,2%), poi +Europa al 2,0% (era al 2,1%), Per l’Italia con Paragone si attesta al 2,0% (era al 1,8%), quindi Noi Moderati/altri di centro destra allo 0,9 (stabili) e altri al 4,4% (erano 4,9%).