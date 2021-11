Sondaggi politici: Fratelli d'Italia primo con il 19,5%, Pd a un passo

Le rilevazioni Emg per Cartabianca: partito degli indecisi e del non voto al 42,7%

Fratelli d'Italia primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, con il Pd che segue a un passo. Questa la fotografia scattata da Emg nell'ultimo sondaggio politico per Cartabianca su Rai 3. Più in dettaglio, FdI conquisterebbe il podio con il 19,5% delle preferenze, secondi i dem con il 19,4%, terza la Lega al 18,2%, quarto il M5S al 15%, quinta con distacco Forza Italia (al 7,3%). Segue al sesto posto Italia Viva (4,1%), poi Azione (3,7%), quindi Sinistra Italiana al 2,4% e Europa Verde al 2,2%. Il 'partito degli indecisi e del non voto' sarebbe al 42,7%.