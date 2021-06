La Lega perde lo 0,5%, Fratelli d'Italia si avvicina. E' il quadro del sondaggio Emg Different per Cartabianca. La Lega di Matteo Salvini vale il 20,8%, mentre il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e sale al 19,1%. Il Pd è al 17,6% mentre il M5S -con Giuseppe Conte come leader- scende dal 17,1% al 16,8%. Forza Italia è stabile al 7%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,6% e Azione di Carlo Calenda è al 3,4%.