Sostenibilità, aperta call Startup For Sustainability del Wmf

Sono aperte le candidature per partecipare alla call Startup For Sustainability organizzata e promossa dal Wmf - We Make Future, con la main sponsorship di Tim, e lanciata dal mainstage del Wmf2021 da Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf, e Carlo Tursi, Ceo Tim Ventures. La call, dedicata a progetti imprenditoriali innovativi a forte impatto sociale, segue le orme della Startup Competition più grande d’Italia, l’iniziativa del Wmf che oggi conta 3.300 startup candidate e riconoscimenti consegnati per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

La fase finale della Competition Startup For Sustainability si terrà nel corso di due appuntamenti del settore digital, il Social Media Strategies e il Search Marketing Connect, entrambi ideati e realizzati, così come il Wmf, da Search On Media Group, in programma dall’1 al 4 dicembre 2021 al Palacongressi di Rimini e online.

La call si rivolge a startup e imprese composte da singoli o team con progetti e idee innovative capaci di contribuire concretamente al raggiungimento degli SDGs, i Sustainable Development Goals individuati dall'Agenda 2030. Nuove opportunità di business e di networking dunque per giovani imprenditori e progetti che pensano in ottica di sviluppo sostenibile e puntano a ottenere, con il proprio business, un impatto positivo per la società globale.

Alla chiusura della call, fissata per l’11 novembre prossimo, sei startup selezionate accederanno alla fase finale della competizione e si sfideranno sul palco principale per presentare il proprio pitch e la propria idea di business sostenibile davanti a player di mercato e all’intera platea, presente sia a Rimini che online tramite la piattaforma interattiva ibrida.io.

Le startup che saliranno sul palco saranno votate dal pubblico, compreso quello in collegamento, e valutate da una giuria composta dai rappresentanti delle più rilevanti realtà dell’ecosistema innovativo, tra cui venture capital, investitori, partner corporate, stakeholder e le più importanti realtà aziendali.

“Fare imprenditoria significa anzitutto farsi carico di attività che abbiano una ricaduta positiva sulla società: da anni al Wmf parliamo infatti di essere 'imprenditori della società' e non di se stessi” spiega Cosmano Lombardo, ideatore del Wmf e Ceo di Search On - Startup For Sustainability nasce dalla volontà di creare opportunità di visibilità e sviluppo per questo tipo di imprenditorialità innovativa e per i giovani che la interpretano, applicando questa visione ai propri progetti in fase di crescita, comprendendo giustamente che il vero futuro del business e dell’innovazione non può prescindere da una sua utilità sociale, prima di tutto”.