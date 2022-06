Sostenibilità, cultura e territori: al via Seminario Estivo di Symbola

Il Seminario Estivo di Symbola, intitolato quest’anno 'La forza della sostenibilità in Italia oggi', si terrà dal 5 al 9 luglio a Treia. Arrivato alla sua XX edizione, il Seminario Estivo è uno dei più importanti appuntamenti nazionali di riferimento su società ed economia, sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della competitività e del posizionamento strategico del Paese. E, come tradizione, sarà preceduto dal Festival della Soft Economy, arrivato alla X edizione che si svolgerà dal 5 al 7 luglio. Quest’anno al centro dell’attenzione del Festival e del Seminario Estivo c’è il tema della sostenibilità non come un vincolo astratto ma come chiave per le difficili sfide che abbiamo davanti.

“Come da tradizione, i primi tre giorni sono dedicati ad analisi e declinazioni tematiche e territoriali del tema generale che abbiamo scelto e che dà il titolo al doppio appuntamento proposto da Symbola. Molta della forza della sostenibilità in Italia oggi viene proprio dai quei territori che saranno il decisivo banco di prova della nostra capacità di affrontare le sfide che abbiamo di fronte - dichiara Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola - C’è bisogno di una società e di un’economia più empatiche in cui creatività, ricerca e tecnologia danno vita a nuovi processi di produzione di beni e servizi, si incrociano e valorizzano il patrimonio culturale materiale e immateriale di mestieri e saperi tradizionali e si alimentano di bellezza, relazioni e valori”.

“La cultura e il territorio sono asset strategici nei programmi delle Camera di Commercio e per questo è importante che l'appuntamento di Treia della Fondazione Symbola dia molto spazio a questi temi, a partire da quelli legati al Piano Nazionale Complementare al Pnrr per l’Appennino centrale colpito dagli eventi sismici del 2016 e del 2009, alle strategie per la valorizzazione dei Borghi e dello straordinario patrimonio culturale, naturale e paesaggistico regionale, alla promozione delle comunità energetiche fino alle prospettive aperte dalla nuova frontiera dell’economia circolare”, dichiara Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche.