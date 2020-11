Rinnovabili, La Camera: 'Più competitive, transizione già in atto prima del Covid'

(Fotogramma)

"La transizione energetica era già in atto ancor prima del Covid. Per cui negli ultimi 7-8 anni la capacità installata di energie rinnovabili ha progressivamente superato la capacità installata con gli impianti a combustibili fossili e la distanza fra i due percorsi è aumentata anno dopo anno". Lo afferma Francesco La Camera, direttore generale Irena, intervenendo al Forum Sostenibilità di Fortune Italia.

Lo scorso anno, spiega La Camera, "sono stati installati 176 Gw in energie rinnovabili con un incremento superiore al 7% rispetto all'anno precedente. Quello che è importante è che le rinnovabili ormai sono 1/3 della capacità energetica globale e questo perché si è assistito ad un progressivo decremento dei costi di produzione di energie elettrica. In gran parte del pianeta le energie rinnovabili sono più competitive; tanto che noi pensiamo che l'anno prossimo ben 1200 Gw di impianti a carbone opereranno ad un costo maggiore".

Anche in Italia il costo dell'elettricità "è diminuito in maniera significativa negli ultimi anni. Tra il 2010 e il 2019 è diminuito di oltre l'80% ed anche la capacità delle rinnovabili in Italia negli ultimi 10 anni è più che raddoppiata: da 25 Gw è passata a 55 Gw. Ancora prima del covid la transizione energetica dunque era in atto".