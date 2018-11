Edilizia green, torna Restructura

(Fotolia)

Dalla progettazione ai nuovi materiali, dalle modalità costruttive alle soluzioni tecnologiche, dalle attrezzature alle tecniche applicative. E' Restructura, il salone nazionale dedicato a riqualificazione, recupero e ristrutturazione in ambito edilizio, in programma a Torino dal 15 al 18 novembre 2018 nel quartiere espositivo dell’Oval-Lingotto Fiere e organizzato da GL events Italia.

In fiera, le principali novità del mercato, con i prodotti di ultima generazione e le innovazioni, le evoluzioni normative e spazi di incontro fra produttori, tecnici, artigiani e professionisti.

Tante le novità dell’edizione 2018, tra cui l’ampia area dedicata alla bioedilizia e alle case in legno, con la presenza di aziende specializzate e una serie di incontri tematici; i focus sull'edilizia montana e sul recupero dei borghi alpini; gli incontri tecnici, economici e culturali sulla montagna e una sezione dedicata alla presentazione di startup innovative in cui i neo-imprenditori possono raccontare i propri progetti per la casa e il vivere del futuro. E poi, un’area dedicata ai materiali edili alternativi.