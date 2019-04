Torna a Roma il Villaggio per la Terra

Centinaia di eventi gratuiti di musica, scienza, sport, giochi, arte e talk show in cinque giornate dedicate alla tutela del Pianeta, con un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: 17 piazze multimediali saranno dedicate ai singoli obiettivi. L'appuntamento è a Roma con il Villaggio per la Terra, dal 25 al 29 aprile al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese.

L’evento è organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari di Roma in collaborazione con i ministeri dell'Istruzione e dell'Ambiente e con i patrocini della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco e del Parlamento Europeo.

"Il Villaggio è un'esperienza unica nella quale centinaia di organizzazioni cooperano per realizzare una grande festa senza speculazioni economiche, politiche o culturali. Si celebra in modo esclusivo e libero la bellezza della Terra e delle relazioni umane per gridare a tutti l’importanza di questo straordinario patrimonio che una esasperata economia di mercato sta mettendo seriamente in pericolo", sottolinea Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.

"Possediamo le risorse umane, intellettuali e spirituali adatte e necessarie all'impresa epocale di assicurare un futuro al nostro Pianeta, che significa un futuro alle nuove generazioni. Il Villaggio per la Terra è un luogo simbolico e fisico in cui sperimentare che possiamo riuscire a vincere questa sfida, poggiando su valori quali la solidarietà, la stima reciproca, la pace", rimarca Antonia Testa del Movimento dei Focolari.

Il Villaggio della Terra si apre con la Marcia per la Terra #March4Earth dal Pincio al Galoppatoio, prosegue con la Giornata Diocesana dello Sport, con l’approfondimento sui temi della sostenibilità del talk 'Peace - Metti in campo lo sport!' ed infine con gli eventi musicali della serata sulla Terrazza del Pincio. Gli altri eventi dal 25 al 29 aprile, tra musica, scienza, sport, giochi, arte e informazione, sono dedicati sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli studenti e agli esperti.

Il Villaggio per la Terra 2019 si avvale del sostegno di Conou - Consorzio Nazionale per la Gestione Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, Cial Consorzio Imballaggi Alluminio, Acea, Corepla - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, DeAJunior, Ricola, Gruppo Pam, Ics Istituto per il Credito Sportivo, Ferrero.