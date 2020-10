Il vetro va in stazione, campagna di comunicazione Assovetro

Il vetro va in stazione per ricordare come faccia bene ad ambiente e salute. Parte, infatti, oggi il nuovo step della campagna di comunicazione Assovetro, in collaborazione con Friends of Glass, sulle qualità del vetro, che prevede per una settimana al mese grandi affissioni digitali posizionate nei luoghi più frequentati dal pubblico, come le stazioni ferroviarie.

I grandi tabelloni saranno visibili dal 12 al 18 ottobre in 11 stazioni ferroviarie delle principali città, Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Roma (stazioni Tiburtina e Termini) Napoli, Bari, Palermo, frequentate in media, ogni giorno, da 1,1 milioni di passeggeri.

La campagna, che è partita a giugno ed è giunta a metà percorso, proseguirà a novembre dal 16 al 22 e si concluderà a dicembre dal 7 al 13.

Le affissioni hanno due claim 'Il vetro capolavoro della natura' e 'In vetro c’è più gusto'. Le affissioni ricordano le qualità del vetro sia sul piano della tutela della salute sia sul piano della sostenibilità.

Il vetro, essendo un materiale inerte, non acquisisce e non rilascia alcuna sostanza mantenendo inalterata la sicurezza dell’alimento o della bevanda che contiene, conservandone così al meglio i sapori e permettendo ai prodotti una vita più lunga sugli scaffali. Inoltre, è riciclabile all’infinito e al 100% con un processo che impedisce ogni sorta di contaminazione nel prodotto finale.

Nei mesi di giugno e luglio le affissioni sono state presenti anche in 3 shopping mall della Lombardia con potenziali contatti di 2,4 milioni di persone.