Il kit per maglia e uncinetto punta sul riciclo

Dai gomitoli ai ferri fino all'etichetta da applicare sul prodotto finito: il kit per maglia e uncinetto è sempre più green. La proposta arriva con la nuova collezione di We are knitters - Recycle Yarn Collection, brand spagnolo specializzato in kit per maglia e uncinetto che punta su materiali riciclati.

I filati utilizzati, infatti, sono composti da cotone e denim riciclato: tramite la specifica lavorazione, il filato viene trattato per ottenere un filo molto resistente e sostenibile. La collezione si articola in una serie di kit propedeutici alla realizzazione di maglie estive, kimono, scialli e top. Tra l'altro, il brand spagnolo utilizza già filati naturali al 100% e la busta di carta ecologica e riutilizzabile che accompagna le spedizioni dei kit.