Natale Green a Formia, albero alimentato ad energia solare

BEST PRACTICES

Un albero di circa 30 metri alimentato ad energia solare. Così il Natale a Formia (Lt) diventa Green dimostrando che è possibile rispettare le tradizioni anche senza inquinare.

L'enorme conifera che domina piazza Marconi, è stata allestita con luci a led, tutte alimentate da una batteria a sua volta collegata a piccoli pannelli fotovoltaici posti sul palazzo comunale. La batteria inoltre alimenta anche le luci intorno le aiuole poste a coronare la piazza.

Il percorso dell'amministrazione formiana, iniziata con l’attenzione ai diversi scarichi fognari non controllati da anni, con l'applicazione dopo tanti anni, di una legge nazionale, sulla creazione del "bosco dei primi nati", piantando in aree devastate dagli incendi boschivi, alberi, che quest'anno sono stati 300 tra roverelle e lecci, per rappresentare i bambini nati nel 2019, trova il culmine con il lancio di un Natale green, dove proprio uno dei simboli della città di Formia, viene illuminato da energia solare.

Ma sono tante le iniziative green in programma per queste feste: lezioni di riciclo e riutilizzo di materiali per addobbi natalizi, presentazione di raccolte virtuose di oli esausti ed ecocompattatori, riutilizzo di alberi di Natale e tanto altro.