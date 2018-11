Via la plastica dall'Honduras, in azione la Holy Turtle

Una task force per ripulire il mare aperto dall'inquinamento da plastica nel Mar dei Caraibi, al largo delle coste di Roatán, in Honduras, utilizzando un'unità galleggiante di 1.000 piedi (circa 305 metri) creata per essere lentamente trainata da due imbarcazioni in mare aperto.

Una soluzione progettata per individuare e raccogliere i rifiuti galleggianti evitando al contempo di recare danni alla fauna selvatica. E' la Holy Turtle e a lanciare l'iniziativa è SodaStream International. La task force comprende 150 dirigenti dell'azienda da 45 diversi Paesi, esperti ambientali di fama internazionale, rappresentanti dell'organizzazione Plastic Soup Foundation, centinaia di ragazzi provenienti da sette diverse scuole della zona e funzionari del governo locale.

A ispirare il Ceo di SodaStream, Daniel Birnbaum, è stato un video realizzato da Caroline Powers nell'ottobre del 2017 e trasmesso dalla Bbc, che attraverso riprese subacquee documentava una gigantesca distesa di plastica galleggiante al largo della costa caraibica di Roatán. Così Birnbaum, che è anche uno skipper e ufficiale marittimo, si è messo a pensare insieme con i suoi collaboratori a quale potesse essere una soluzione per ripulire questa massa di rifiuti galleggiante.

I rifiuti in plastica raccolti dalla Holy Turtle saranno utilizzati per creare un'installazione artistica per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema ed educare i consumatori in tutto il mondo a non ricorrere più alla plastica monouso in tutte le sue forme, compresi bicchieri di plastica, cannucce, sacchetti e bottiglie.

“Più di 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno nell'oceano - dichiara Birnbaum - Si tratta di una plastica che non scompare: si trasforma in particelle minuscole, viaggia attraverso gli oceani, mette a rischio gli ecosistemi marini e finisce nella nostra catena alimentare. Dobbiamo tutti insieme unire le forze per ridurre il consumo di plastica usa e getta e impegnarci a cambiare le nostre abitudini all'insegna del riuso. Tutto è nelle nostre mani".