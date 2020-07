Hill's Pet Nutrition ed Enpa insieme per gli amici animali

(Fotolia)

Hill’s Pet Nutrition, azienda del settore pet food, ed Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, uniscono le proprie energie per realizzare insieme progetti a tutela degli animali. Nasce così l’iniziativa 'Insieme vale doppio', lanciata sulla piattaforma Produzioni dal Basso, il cui obiettivo è finanziare, tramite lo strumento del crowdfunding, alcuni progetti Enpa attivi in tutta Italia.

Per un anno e per i progetti ai quali Hill’s aderirà, quest’ultima donerà un euro per ogni euro donato attraverso le campagne di crowdfunding (fino ad esaurimento del budget complessivo di 30mila euro), consentendo così di duplicare la donazione e permettendo agli operatori Enpa di avere maggiori risorse economiche a disposizione per realizzare progetti e aiutare gli animali da nord a sud della Penisola.

Si tratta di un'iniziativa di match funding (matching di donazione appunto) dove un’azienda e una Onlus si uniscono per realizzare, attraverso il crowdfunding, un progetto. Il primo progetto, cui è già possibile partecipare, riguarda la realizzazione di un ambulatorio veterinario a Lipari, un territorio nel quale Enpa è operativa dal 2012, da quando cioè l’associazione ha realizzato la prima missione di sterilizzazione dei randagi. In questi 7 anni, Enpa ha sterilizzato e assistito 1.040 animali tra cani e gatti, a Lipari e sulle altre isole delle Eolie.

Oltre a quello di Lipari, sarà possibile contribuire ad altri progetti Enpa, che verranno caricati su Produzioni dal Basso e che riguarderanno sempre il benessere e la tutela di animali.

"Questo progetto significa dotare l'isola e l'arcipelago di un presidio veterinario, di strutture che permettano di curare cani e gatti. Significa anche far crescere la sensibilità e i posti di lavoro e mettere al centro di un sistema le esigenze di chi ha animali e degli animali stessi. Se questo progetto funzionerà lo estendiamo alle piccole isole del Mediterraneo - dice la presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi - L'attenzione per gli animali è crescente e questo fa ben sperare per il futuro. Da volontariato considerato minore adesso è diventato un volontariato di cui si riconosce anche la funzione sociale. Chi si occupa di animali vive di più e meglio e quindi credo che nell'aiutare gli animali aiutiamo anche le persone".

"Produzioni dal basso è una piattaforma di crowdfunding, ovvero di raccolta fondi on line, una piattaforma che permette alle persone di proporre idee, progetti, cause, iniziative e di raccogliere i fondi per realizzarle. Ha raccolto ad oggi più di 9,5 milioni di euro, finanziato circa 3700 progetti e ha una comunità di più di 210mila utenti - dice Angelo Rindone, Ceo e Funder di Produzioni dal Basso - Il crowdfunding offre tantissime potenzialità e negli ultimi anni è sempre più utilizzato non solo dai privati, ma anche dalle aziende come strumento per la Csr o Open Innovation, per finanziare eventi e iniziative di carattere etico, sociale o di ricerca".

"In Hill’s, siamo orgogliosi di collaborare con oltre 1.000 rifugi per animali in tutto il mondo e di aver aiutato oltre 9 milioni di cani e gatti a trovare una casa per sempre e questi numeri continuano a crescere. Potendo disporre di alimenti di alta qualità durante la permanenza nei rifugi, gli animali arrivano nelle nuove case più felici e più sani e questo li aiuta ad ambientarsi più facilmente. Il programma Hill’s 'Insieme Vale Doppio' è un concreto esempio di come viviamo la nostra missione su base giornaliera. Siamo molto contenti della collaborazione con Enpa e Produzioni dal Basso su questo progetto innovativo", commenta Andrea Quadrini, General Manager di Hill’s Southern Europe.