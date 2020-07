L'impegno green di Amazon, zero emissioni entro il 2040

(Fotogramma)

Zero emissioni di carbonio entro il 2040 e utilizzo del 100% di energia rinnovabile entro il 2030. Così Amazon e Global Optimism hanno presentato oggi 'The Climate Pledge', un impegno concreto a raggiungere i risultati dell’Accordo di Parigi con 10 anni di anticipo. Amazon così diventa la prima azienda firmataria di questo impegno. The Climate Pledge impegna i firmatari a ridurre le emissioni nette di carbonio delle loro attività entro il 2040, un decennio in anticipo rispetto all'obiettivo del 2050 previsto dall'Accordo di Parigi.

“Se una azienda con infrastruttura fisica come quella di Amazon-che consegna più di 10 miliardi di prodotti all’anno-può raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi 10 anni in anticipo, allora qualsiasi azienda può farlo" afferma Jeff Bezos, ceo e fondatore di Amazon che aggiunge:"parlando con altri ceo di aziende globali sto riscontrando un forte interesse nell’unirsi a questo impegno. Le grandi aziende che firmeranno The Climate Pledge manderanno il segnale importante al mercato intero che è arrivato il momento per tutti di investire nei prodotti e servizi che i firmatari necessiteranno per tener fede ai loro impegni”

“Le decisioni coraggiose di grandi aziende faranno una gran differenza nello sviluppo di nuove tecnologie e industrie per spingere una economia a basse emissioni,” dichiara Christina Figueres, già direttrice alle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici e socio fondatore di Global Optimism. “Con questa decisione Amazon aiuta anche molte altre aziende ad accelerare la propria via per la decarbonizzazione. Se Amazon può impegnarsi a raggiungere obiettivi così ambiziosi e implementare cambiamenti significativi a livello globale, noi crediamo che molte altre aziende possano essere in grado di fare lo stesso e accetteranno la sfida. Non vediamo l’ora di avere altri partecipanti”.

Per ridurre le emissioni di carbonio del proprio business, di recente Amazon ha investito in Rivian. Rivian è un produttore di veicoli elettrici a zero-emissioni con sede a Plymouth, Michigan e uno stabilimento di produzione a Normal, Illinois. L’investimento di 440 milioni di dollari accelererà la produzione di veicoli elettrici fondamentali per ridurre le emissioni nel segmento dei trasporti.

Per dare un impulso ulteriore al raggiungimento di questo obiettivo, Amazon ha annunciato oggi l'ordine di 100.000 veicoli elettrici per la consegna da Rivian, il più grande ordine di veicoli elettrici per la consegna di sempre, con i furgoni che inizieranno a consegnare i pacchi ai clienti dal 2021. Amazon prevede di avere 10.000 dei nuovi veicoli elettrici sulla strada già nel 2022 e tutti i 100.000 veicoli sulla strada entro il 2030, risparmiando 4 milioni di tonnellate di carbonio all'anno entro il 2030.

Amazon lancia inoltre il Right Now Climate Fund, con un impegno di 100 milioni di dollari per ripristinare e proteggere foreste, zone umide e torbiere di tutto il mondo in partnership con The Nature Conservancy. Il Right Now Climate Fund contribuirà a rimuovere decine di milioni di tonnellate di carbonio dall'atmosfera per tutta la durata del progetto e creerà opportunità economiche per migliaia di persone.

Amazon, infine, inaugura un nuovo sito web dedicato alla sostenibilità per dare visibilità costante agli impegni, le iniziative e le performace in termini di sostenibilità. Il sito include informazioni sull'impronta di carbonio di Amazon e altre metriche di sostenibilità per condividere i progressi che l'azienda sta compiendo verso gli obiettivi di The Climate Pledge.