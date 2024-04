EY Sustainability Summit, Ghirardi (Cdp): “La nostra mission è contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese”

"È un momento storico epocale per le imprese, in particolare, per quanto attiene a Cassa Depositi e Prestiti abbiamo di fronte una duplice sfida: da un lato quella di essere un'azienda che deve ottemperare agli obblighi regolamentari e offrire al mercato la dovuta trasparenza, dall'altro quello di operare come cinghia di trasmissione del tessuto imprenditoriale, essendo noi il soggetto che, per missione, ha il compito di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’Italia”. Così, Gaia Ghirardi, Chief Sustainability Officer di Cassa Depositi e Prestiti, dichiara a margine dell’EY Sustainability Summit, presso Fondazione Catella a Milano, dove sono stati presentati i risultati dello studio EY “Seize the Change”, che analizza come la sostenibilità viene integrata nel business delle aziende italiane e si è affrontato il tema della sostenibilità in tutte le sue componenti: ambientali, economiche e sociali.