Ambasciata italiana a Oslo è #plasticfree

"L’ambasciata italiana di Norvegia da oggi è plastic free: un passo rilevante che è una finestra su un cambio di mentalità. È un giorno importante perché segna un cambiamento che non è solo simbolico ma concreto ed esemplare". Così il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, insieme al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha inaugurato la prima ambasciata al mondo plastic free, ad Oslo.

"Sono contento che l’ambasciatore italiano Alberto Colella, in un contesto ambientale già così virtuoso, abbia aderito al progetto e trasformato le abitudini della sua ambasciata. Non è solo un gesto simbolico ma un cambio di passo che si fa esempio e che declina l’immagine dell’Italia in Norvegia anche nel senso della tutela ambientale. Lo scopo finale è arrivare al cuore dei cittadini. Se non iniziamo noi dando il buon esempio, non possiamo pensare di chiederlo alle famiglie", ha detto Costa.

L’ambasciatore Colella ha poi inaugurato una targa che sarà affissa all’esterno e che identifica l’ambasciata come plastic free. L’iniziativa segue l’impegno della Farnesina, diventata plastic free il 20 dicembre e lo stesso ministero che ha abbandonato la plastica usa e getta il 4 ottobre.