Greenpeace contro il Black Friday: "Il consumismo eccessivo devasta il pianeta"

Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace Foto Greenpeace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

In una delle principali vie dello shopping milanese, gli attivisti hanno portato un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta. L’installazione nasce da un’idea di tre studenti belgi tra i vincitori del contest creativo lanciato da Arts Thread e Greenpeace per la Make Something Week. Con questa protesta pacifica, l’organizzazione ambientalista vuole denunciare i danni causati al Pianeta dal consumismo eccessivo. Gli attivisti hanno infatti inserito sul pacco un’etichetta con la scritta “Il regalo che il Pianeta non vuole” e aperto uno striscione con il messaggio “Il Pianeta non è usa e getta”.