Con incentivi in Olanda la Jaguar elettrica è l'auto più venduta

A dicembre 2018 nei Paesi Bassi l'auto più venduta sul mercato è stata l'I-Pace, l'esclusivo Suv elettrico di Jaguar, che in un solo mese ha venduto 2.621 unità, pari al 13,2% del totale nel paese e al 98,3% delle vendite del marchio britannico. Un risultato sorprendente per un modello che in Italia parte da un listino di 80 mila euro ma che si spiega con la fine dei generosi incentivi con cui negli ultimi anni l'Olanda ha sostenuto la diffusione delle vetture elettriche che fino allo scorso 31 dicembre godevano di una tassazione per le auto aziendali ridotta al 4%.

Dal primo gennaio l'imposizione è salita al 22% per la quota eccedente i primi 50 mila euro e questo ha sostenuto la corsa di fine anno delle vendite di auto a zero emissioni: nel 2018 così Jaguar ha registrato in Olanda 3.495 ordini per l'I-Pace (il 75,6% del totale del marchio). Alle spalle dell'I-Pace - che ha 'conquistato' fra i suoi clienti anche il principe Carlo, notoriamente attento ai temi ambientali - un altro modello elettrico la Tesla Model S mentre complessivamente sul mercato olandese le vetture elettriche hanno toccato nel mese di dicembre una quota record del 30%.