Dall’Australia arrivano le batterie ad acqua

Tra effetti negativi sull’ambiente e pericolosità per l’uomo, tiene banco il dibattito sulla sostenibilità delle batterie al litio. In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore 'Advanced Materials', gli esperti della RMIT University, in Australia, propongono una soluzione rivoluzionaria: una batteria ad acqua. Le performance fatte registrare dal dispositivo, infatti, lasciano ben sperare, e il processo che conduce alla sua realizzazione è economico e rispettoso dell’ambiente.