Per comprendere meglio i cambiamenti legati all'ambiente e per poterli raccontare in modo sempre più preciso e attento alle evoluzioni del linguaggio, Zanichelli ha scelto di inserire nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli nuove locuzioni e significati legati anche alle tematiche green. Cambiamenti che a partire dal 9 maggio saranno presenti nell'aggiornamento digitale dell'edizione 2024.

Le parole green del nostro tempo

Tra questi: 'e-fuel' (combustibile di origine sintetica prodotto utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili) e 'policrisi' (crisi che si manifesta su più fronti contemporaneamente, per esempio pandemia insieme a recessione, inquinamento insieme a guerre, ecc...).

E ancora parole che spiegano alcuni effetti del cambiamento climatico come 'aridificazione' (estensione del clima arido ad aree in precedenza non tali) o fenomeni estremi come 'downburst' (fenomeno caratterizzato da forti correnti d'aria discensionali che in prossimità del suolo si trasformano in venti violentissimi).

Anche le espressioni si evolvono e mostrano una maggiore consapevolezza delle sfide e delle complessità del presente, come la 'mobilità sostenibile', cioè un sistema di trasporti fondato sull’uso dei mezzi pubblici in alternativa a quelli privati, con conseguente riduzione dell’inquinamento urbano, che non va confusa con la 'mobilità dolce' (mobilità urbana realizzata con biciclette, monopattini o altri piccoli mezzi elettrici).

E ancora un grande obiettivo come la 'neutralità climatica', punto di equilibrio tra le emissioni prodotte dalle attività umane e l’assorbimento naturale o artificiale delle stesse.