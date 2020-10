Clima: la startup italiana AWorld selezionata dall'Onu per la campagna globale ActNow

(Fotolia)

AWorld, startup italiana con sede a Torino e New York, selezionata dall’Onu per supportare la campagna globale ActNow contro il cambiamento climatico, lancia oggi, in contemporanea con il segretariato delle Nazioni Unite, l’omonima App (disponibile per iOS e Android), che si pone l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita sempre più sostenibile, accompagnando le persone verso una maggiore consapevolezza e verso un miglioramento del proprio impatto personale sull’ambiente.

L’applicazione propone contenuti coinvolgenti sui temi della sostenibilità e strumenti per misurare e incentivare le persone a entrare in azione per la salvaguardia del pianeta. Per raggiungere questo risultato, l’App valorizza i piccoli gesti quotidiani che generano un impatto positivo, dimostrando così che per vivere in modo più consapevole è sufficiente modificare alcune delle nostre scelte quotidiane.

AWorld permette agli utenti di monitorare i miglioramenti nelle proprie abitudini e visualizzare metriche precise dei risparmi generati (litri di acqua, chilogrammi di CO2, rifiuti).

L’App lancia inoltre le 'challenges', sfide collettive, supportate da aziende e istituzioni, che mirano a incentivare il risparmio di risorse da parte della community. Capgemini, azienda attiva nei servizi di consulenza e tecnologia, nonché uno dei primi partner del progetto, supporterà nelle prossime settimane una challenge, impegnandosi a piantare alberi al raggiungimento di un obiettivo di risparmio di CO2 da parte degli utenti.

Fondata dagli imprenditori italiani Alessandro Armillotta, Marco Armellino e Alessandro Lancieri, AWorld ha sviluppato un’innovativa modalità di incentivo al miglioramento delle abitudini basata su tecniche di gamification che è stata ritenuta dalle Nazioni Unite lo strumento ideale per conseguire gli obiettivi della campagna ActNow .

Tra gli ambassador internazionali di ActNow figurano diverse personalità influenti del mondo dello spettacolo, tra le quali Antonio Banderas, Joaquin Phoenix e Susan Sarandon. “Ognuno di noi ha la possibilità di limitare il global warming e prendersi cura del pianeta - dichiara Martina Donlon, responsabile della sezione Sviluppo Sostenibile nel Dipartimento della Comunicazione Globale delle Nazioni Unite - L’App AWorld ci aiuterà a coinvolgere sempre più persone incentivandole a fare scelte di vita meno impattanti che contribuiscano a costruire un futuro sostenibile per il il pianeta”.

Per Alessandro Armillotta, co-fondatore e amministratore delegato di AWorld, "questo è il momento di cogliere l'attimo e cambiare il corso del nostro futuro verso uno stile di vita più sostenibile e siamo orgogliosi di sostenere le Nazioni Unite in una missione così importante".

AWorld ha costruito una vera e propria piattaforma tecnologica. Il sistema di premialità, basato sulle azioni sostenibili collabora con importanti aziende italiane e internazionali come Flowe, la nuova Mobile bank fondata da Mediolanum, e Green Pea, lo shopping mall sostenibile ideato dai fondatori di Eataly. Il co-fondatore e presidente di AWorld Marco Armellino mette in evidenza come l’obiettivo sia “quello di connettere persone, aziende e istituzioni dando loro uno strumento integrato in grado di monitorare e valorizzare la propria crescita in termini di sostenibilità”.

Per questo motivo, sottolinea il Cto Alessandro Lancieri, “abbiamo scelto di investire 20 mesi di analisi e sviluppo per costruire una soluzione scalabile facendo ricorso a tecnologie serverless e blockchain per garantire alte prestazioni e facilità di integrazione con i sistemi aziendali”. Nel mese di agosto AWorld ha chiuso un round di funding con l’ingresso di Cdp Venture Capital, tramite il fondo AccelerORA!, Digital Magics Spa e un gruppo di angel investor. Tra i primi progetti a cui la start up ha preso parte, c'è il Festival dello Sviluppo sostenibile organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (fino all’8 ottobre).