Nasce Snamwood, la foresta di Snam

WORLD IN PROGRESS

In occasione della Giornata nazionale degli alberi l’azienda dà il via al progetto che darà vita a una foresta di 3.300 alberi. Un'iniziativa dedicata a tutte le persone del Gruppo e promossa insieme ad Arbolia, la società benefit nata dalla collaborazione tra Snam e CDP per realizzare aree verdi nei territori italiani al fine di contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici attraverso l’assorbimento delle emissioni di CO2 e al miglioramento della qualità dell’aria tramite l’abbattimento degli inquinanti.