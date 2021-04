Sottomarino indonesiano affondato, in video equipaggio canta 'Arrivederci'

Dall’Indonesia arrivano le ultime commoventi immagini dei membri dell’equipaggio che hanno perso la vita in servizio sull’Rki Nanggala 402, il sottomarino della Marina militare indonesiana affondato a largo delle coste di Bali la settimana scorsa. Un video, registrato alcune settimane prima che il sottomarino affondasse senza alcun sopravvissuto, mostra alcuni dei 53 membri dell’equipaggio che cantano ‘Sampai Jumpa’, una hit locale che può essere tradotta come ‘Arrivederci’. Il comandante del sottomarino, Heri Oktavian, è tra quelli riuniti intorno a un marinaio che suona una chitarra acustica. Secondo fonti citate dal Guardian, il video è stato registrato come dedica ad Oktavian, in quanto comandante uscente della flotta sottomarina indonesiana.

L’Rki 402, uno dei cinque sottomarini della Marina indonesiana, era scomparso dai radar nelle prime ore di mercoledì scorso durante un’esercitazione militare. Domenica, le Forze armate avevano annunciato il ritrovamento del relitto sul fondale a circa 800 metri di profondità.