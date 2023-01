Soumahoro passa al gruppo Misto, Bonelli: "Umanamente deluso"

"Mancata solidarietà? Si dà quando si chiariscono le cose e questo vale per tutti i rapporti. Ma questa chiarezza non c'è stata"

"Sono profondamente e umanamente deluso". Angelo Bonelli parla così della vicenda di Aboubakar Soumahoro che ha aderito al gruppo Misto lamentando "l'assenza di solidarietà umana e supporto politico" da parte di Verdi e Sinistra. "La solidarietà si dà quando si chiariscono le cose e questo vale per tutti i rapporti. Ma questa chiarezza non c'è stata" da parte di Soumahoro, sottolinea Bonelli.

"Noi non abbiamo mai espresso alcun giudizio, Soumahoro non è stato indagato. Ma c'è una questione politica. Quando io e Nicola Fratoianni abbiamo incontrato Abou gli abbiamo chiesto di fare immediatamente chiarezza per evitare strumentalizzazioni a danno dei migranti. Un uomo pubblico non può non essere trasparente, è tenuto a rispondere con rapidità. Ma da allora, da quell'incontro a cui non sono seguiti altri, ci sono stati due mesi di silenzio...".