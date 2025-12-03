Una terza edizione da giudice a X Factor? "Si vedrà. Intanto, adesso, proviamo a portarci a casa la finale fatta bene". Risponde così Achille Lauro che non si sbilancia sul suo futuro nel talent di Sky, durante la conferenza stampa di presentazione della finale che si svolgerà domani a Napoli in piazza Plebiscito.

L'esperienza, sottolinea, è stata comunque fondamentale. "Capiremo", aggiunge Lauro, "sicuramente è un'esperienza bellissima che mi ha dato tanto anche a livello umano". Il programma, secondo il cantante, gli ha permesso di mostrarsi al pubblico sotto una nuova luce: "Ha fatto capire anche dei lati del mio carattere che non conoscevano. Qui si viene a contatto con la vera personalità".