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Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto: "Non sono tuo padre, ma tuo nonno"

Il post su Instagram del Molleggiato

Adriano Celentano (Fotogramma/Ipa)
Adriano Celentano (Fotogramma/Ipa)
18 marzo 2026 | 23.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Adriano Celentano rompe il silenzio sui social e replica al presunto figlio segreto. "Caro Antonio, mi spiace contraddirti...purtroppo io non sono tuo padre...La verità è che io sono tuo nonno!!!" scrive in un post su Instagram in risposta all'anticipazione dell'intervista esclusiva a Oggi, in edicola da domani, in cui il 55enne Antonio Segatori ha sostenuto di nuovo di essere il figlio del Molleggiato.

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Tramite i suoi avvocati ha depositato al tribunale civile di Milano un ricorso per una dichiarazione giudiziale di paternità. Il giudice potrà valutare eventuali accertamenti biologici, compreso il test del Dna.

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