Adriano Celentano rompe il silenzio sui social e replica al presunto figlio segreto. "Caro Antonio, mi spiace contraddirti...purtroppo io non sono tuo padre...La verità è che io sono tuo nonno!!!" scrive in un post su Instagram in risposta all'anticipazione dell'intervista esclusiva a Oggi, in edicola da domani, in cui il 55enne Antonio Segatori ha sostenuto di nuovo di essere il figlio del Molleggiato.

Tramite i suoi avvocati ha depositato al tribunale civile di Milano un ricorso per una dichiarazione giudiziale di paternità. Il giudice potrà valutare eventuali accertamenti biologici, compreso il test del Dna.