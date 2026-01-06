circle x black
Affari Tuoi, oggi lo 'speciale Lotteria': ospiti e come funziona

Il game show di Stefano De Martino in onda con una puntata particolare

Stefano De Martino - Ipa/Fotogramma
06 gennaio 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
Puntata speciale di 'Affari Tuoi'. Oggi, martedì 6 gennaio, su Rai 1, alle 20.35, andrà in onda infatti 'Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia', in cui verranno svelati i biglietti vincenti di prima categoria, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ad inaugurare la serata, ci sarà infatti l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tanti gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie per una serata ricca di spettacolo, musica e divertimento: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars.

La serata inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione. Al termine, spazio al gioco legato alla Lotteria, con i cinque biglietti vincenti di prima categoria, compreso il primo premio da 5 milioni. L'entità degli altri premi di prima categoria verrà invece stabilita dopo il conteggio ufficiale dei tagliandi venduti. Lo scorso anno i premi totali furono 280, divisi in quattro categorie.

La vera novità della Lotteria Italia 2025 è rappresentata dal premio speciale di 300mila euro. L’estrazione avverrà sempre il 6 gennaio 2026, ma alle ore 20.30 – sempre su Rai 1 – in anteprima rispetto a quella finale, con la procedura che partirà dalle 21:00 nella sala delle lotterie nazionali di Roma.

