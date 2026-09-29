circle x black
Cerca nel sito
 

Al Bano, acrobazie a 83 anni: canta e... si arrampica sul palco - Il video

Il cantante di Cellino San Marco si è esibito ieri a Bagheria, in occasione della Festa di San Giuseppe

Al Bano - TikTok
Al Bano - TikTok
29 settembre 2026 | 16.03
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Al Bano lo ha fatto di nuovo. L'83enne cantante di Cellino San Marco è stato filmato mentre si arrampicava sulla struttura metallica del palco durante il concerto che si è tenuto ieri sera a Bagheria, in provincia di Palermo. Durante 'Felicità', infatti, l'artista si è avvicinato alla struttura in ferro e ha cominciato ad arrampicarsi, cantando e guardando dall'alto piazza Madrice, gremita di gente.

Alla vista delle improvvise acrobazie, il pubblico ha cominciato a urlare il suo nome, anche per la preoccupazione: "Salire sui tralicci? D'altronde l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante" ha scherzato Al Bano, che si è messo il microfono in tasca e si è arrampicato sulla struttura in ferro posta ai lati del palco.

@giovimaringo97 @AL BANO che si arrampica sul palco cantando felicità e dimostrando tutto l'amore e l'affetto verso il pubblico ,quanto ti adoroooo...... #albano #perte #pervoi #bagheria #felicitá ♬ audio originale - Giovanni

Non è la prima volta che Al Bano si rende protagonista di un gesto simile. Era già successo lo scorso anno, quando ad agosto il cantante di 'Nostalgia canaglia' si era esibito a Serradifalco, in provincia di Caltanisetta e si era arrampicato sulle impalcature del palco lasciando gli spettatori senza parole. "Al Bano decide di trasformarsi in Spiderman", aveva commentato un utente, sottolineando la sua agilità a 83 anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
al bano bagheria Notizia di testo Metadati
Vedi anche
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza