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Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia rischia la squalifica? L'ipotesi bestemmia

È diventato virale un video della diretta del reality show in cui gli utenti avrebbero sentito una bestemmia pronunciata dal concorrente

Alessandro Roncaccia - Grande Fratello Vip
Alessandro Roncaccia - Grande Fratello Vip
12 ottobre 2026 | 15.12
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Roncaccia ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae il concorrente in giardino, insieme a Megan Ria e Giacomo Gallani, mentre conversa con gli inquilini e si accorge di non avere con sé la sigaretta.

Nella frase incriminata sembrerebbe che il concorrente abbia pronunciato una bestemmia e gli utenti ora chiedono la squalifica di Roncaccia, sulla scia dell'episodio che ha coinvolto il concorrente Simone Annicchiarico, allontanato dalla Casa dopo aver pronunciato un'imprecazione blasfema. Probabilmente la questione verrà affrontata questa sera, lunedì 12 ottobre, nel corso della nuova puntata del reality show di Canale 5.

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grande fratello vip alessandro roncaccia
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