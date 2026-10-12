È diventato virale un video della diretta del reality show in cui gli utenti avrebbero sentito una bestemmia pronunciata dal concorrente

Alessandro Roncaccia ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae il concorrente in giardino, insieme a Megan Ria e Giacomo Gallani, mentre conversa con gli inquilini e si accorge di non avere con sé la sigaretta.

roncaccia ha bestemmiato, vogliamo la squalifica grazie. o per tutti o per nessuno. #GFVIP @GrandeFratello https://t.co/AguWg4gx3Z — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) October 11, 2026

Nella frase incriminata sembrerebbe che il concorrente abbia pronunciato una bestemmia e gli utenti ora chiedono la squalifica di Roncaccia, sulla scia dell'episodio che ha coinvolto il concorrente Simone Annicchiarico, allontanato dalla Casa dopo aver pronunciato un'imprecazione blasfema. Probabilmente la questione verrà affrontata questa sera, lunedì 12 ottobre, nel corso della nuova puntata del reality show di Canale 5.