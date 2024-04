Amata (Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo): “Il cineturismo veicola il grande patrimonio artistico culturale italiano”

“E’ stato un momento di confronto che ha avuto l'obiettivo primario di raccogliere e mettere a sistema, dando seguito a determinazioni e orientamenti che sono venuti dai principali stakeholder del settore, per valorizzare i punti di forza del settore Cinema mettendo anche in luce le criticità all'insegna di un rapporto virtuoso che deve esistere tra pubblico e privato. Questo lo spirito che ha animato questa iniziativa. Un ricco programma che ha previsto sessioni tematiche di confronto tra i principali esponenti del comparto che daranno vita ad un vero e proprio manifesto del far cinema in Italia ed in Sicilia. Uno strumento importante, ma anche innovativo per rispondere con efficacia e prontezza alle istanze dei tanti attori coinvolti affinché in un'ottica di sistema pubblico-privato per trovare pratiche e strategie operando all'insegna della piena valorizzazione delle nostre mete dal punto di vista turistico e culturale anche grazie all'imprescindibile aiuto e supporto che parte dall'indotto cinematografico” così Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, agli Stati Generali del Cinema in Sicila.