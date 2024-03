Annunziata si candida in Europa, Laura Tecce la prende in giro: "E invege ti sei ganditata"

Lucia Annunziata si candida alle europee per il Pd e la giornalista Laura Tecce non si fa sfuggire l’occasione per prenderla in giro. “E invege ti sei ganditata”, scrive la Tecce su Facebook facendo il verso alla parlata campana della collega e postando un articolo di settembre 2023, dove l’Annunziata escludeva categoricamente qualsiasi ipotesi di candidatura politica alle elezioni europee.

Nell'articolo del Corriere allegato dalla Tecce, Annunziata, infatti, dichiarava: “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd, né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti”. Tuttavia, la storia ha preso una piega diversa e ora l’Annunziata è candidata come capolista Pd al Sud.