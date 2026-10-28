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Arriva il francobollo dedicato a Dylan Dog

Il personaggio creato da Tiziano Sclavi e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, celebrato nel quarantesimo anniversario da Poste Italiane

Poste Italiane dedica un francobollo a Dylan Dog
Poste Italiane dedica un francobollo a Dylan Dog
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28 ottobre 2026 | 11.10
Carmela Piccione
LETTURA: 2 minuti

Dylan Dog in 'formato' francobollo. Una dedica da parte di Poste Italiane, emessa oggi, per il celebre personaggio creato da Tiziano Sclavi e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, nel quarantesimo anniversario. Un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica 'le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano' . La vignetta riproduce l'illustrazione 'Il quarto stato dei mostri', realizzata da Angelo Stano, nella quale il celebre 'Indagatore dell'Incubo' avanza circondato dalle creature che popolano il suo universo narrativo, tra mostri, zombie e figure fantastiche. In alto campeggia il logo ufficiale Dylan Dog. Completano il francobollo la scritta 'Italia' e l'indicazione tariffaria 'B Zona 1'.

Il bozzetto è costituito da un progetto grafico realizzato da Sergio Bonelli Editore S.p.A. con illustrazione di Angelo Stano, successivamente ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. L'emissione, stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia e quadricromia, è realizzata su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico ed è emessa nella tiratura di 536.000 esemplari. Particolare rilievo assume la composizione del foglio, che contiene 41 francobolli e quattro chiudilettera, oltre alla riproduzione sulla cimosa del logo monocromatico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I chiudilettera rendono omaggio alla storia editoriale del personaggio attraverso la riproduzione di alcune delle sue immagini più iconiche. Disposti ai quattro angoli del foglio, raffigurano, nell'ordine, la copertina di Dylan Dog n. 1 del 1986, realizzata da Claudio Villa, il dettaglio dell'illustrazione del poster interno della rivista Max, opera di Angelo Stano, ripresa anche per la copertina del periodico nel 1993, un particolare dell'illustrazione utilizzata per la copertina di 'XL - La Repubblica' del 2007, anch'essa firmata da Angelo Stano e un dettaglio della copertina di Dylan Dog n. 2 - Edizioni Libellus, 'La bellezza del demonio' realizzata da Bruno Brindisi nel 2012. Le immagini riprodotte nel foglio testimoniano l'evoluzione grafica di uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano attraverso il contributo di alcuni tra i principali autori che ne hanno definito l'identità visiva nel corso degli anni.

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