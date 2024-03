Effetto Ferragni sugli ascolti di 'Che Tempo che Fa'. Il programma condotto da Fabio Fazio, in onda sul Nove nel prime time di ieri sera, ha infatti sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2.979.000) pari al 14% nella prima parte dalle 20.34 alle 22.10 e 1.316.000 telespettatori con il 9.8% nella seconda parte chiamata 'Il Tavolo'). Risultati che consentono al programma di piazzarsi sul secondo gradino del podio degli ascolti della fascia dopo la serie tv 'Makari' in onda su Rai1 (4.111mila telespettatori e 23% di share) e che risultano in crescita rispetto a sette giorni fa. La settimana scorsa la trasmissione aveva ottenuto 2.137.000 telespettatori e il 10,7% di share (1.188.000 spettatori e il 9.9% per la seconda parte chiamata 'Il Tavolo').