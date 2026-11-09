circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Libera' regina della prima serata. 'Report' riparte con il 6,6%

Il 26 ottobre 2025, la prima puntata della scorsa stagione, guidata da Ranucci, aveva totalizzato 1.669.000 spettatori e il 9,3%. In access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' conquista il 23,3% di share

Lunetta Savino - (Ipa)
Lunetta Savino - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 12.05
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

'Libera - Il Caso Elena Palma' ha vinto la prima serata di ieri, domenica 8 novembre, con il 17,1% di share. La fiction in onda su Rai1 con Lunetta Savino e Matteo Martari ha incollato allo schermo 2.662.000 spettatori. Sul Nove, 'Che Tempo Che Fa' è stato visto da 1.849.000 spettatori, pari al 10,6%. Su Canale 5, il serial turco 'Racconto di una notte' ha conquistato 1.706.000 spettatori con uno share dell’11,4%.

Su Rai3, la nuova stagione di 'Report' condotta da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale ha segnato 1.182.000 spettatori e il 6,6%. Il 26 ottobre 2025, la prima puntata della scorsa stagione, guidata da Sigfrido Ranucci, aveva totalizzato 1.669.000 spettatori e il 9,3 %. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha segnato 1.146.000 spettatori e il 6,6%, mentre su Italia 1, la partita de LaLiga – Atletico Madrid-Barcellona 1.002.000 spettatori e il 5,5%. Su Rete 4, 'Fuori dal Coro' ha raggiunto 822.000 spettatori e il 6,8%. Su Rai2, 'The Rookie' è stato visto da 525.000 spettatori, pari al 2,8%. Infine, su La7 'The Gift' ha ottenuto 319.000 spettatori e il 2,1%.

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' ha conquistato 4.561.000 spettatori e il 23,3%, mentre su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' 4.180.000 spettatori e il 21,4%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza