Ascolti tv, 'Blanca 3' su Rai1 vince la prima serata ma l'access prime time è ancora di Canale 5

Medaglia d'argento per Canale5 che con la nuova edizione del 'Grande Fratello' ha raggiunto il 14,4% di share

14 ottobre 2025 | 13.42
Redazione Adnkronos
La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 si impone negli ascolti tv della fascia access time di lunedì 13 ottobre. Rai1 si aggiudica il prime time con la serie 'Blanca 3', che ha raggiunto 3.851.000 spettatori, registrando uno share del 23,7%. Medaglia d'argento per Canale5 che con la nuova edizione del 'Grande Fratello' ha incollato allo schermo 1.843.000 spettatori, raggiungendo il 14,4% di share mentre Italia1 con 'I mercenari 4 – Expendables' ha raccolto 1.487.000 spettatori (8,2% di share).

Fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Lo Stato delle Cose' con 1.072.000 spettatori (7,3% di share) mentre La7 con 'La Torre di Babele' ha raggiunto 859.000 spettatori (4,6% share). A seguire: Rai2 con 'Lo Spaesato' (714.000 spettatori, 4,4% share); Rete4 con 'Quarta Repubblica' (680.000 spettatori, 5,2% share); Nove con 'Little Big Italy' (478.000 spettatori, 2,6% share) e Tv8 con 'Bollicine' (214.000 spettatori, 1,3% share).

In access prime time vince la sfida Canale 5 con 'La Ruota della fortuna' che ha raccolto 5.430.000 spettatori (25,8% share) mentre Rai con 'Affari tuoi' con Stefano De Martino ha raggiunto 4.755.000 spettatori (22,5% share).

