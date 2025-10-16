circle x black
Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince con 20%. L'access prime time resta di Gerry Scotti

Rai1 con 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.775.000 spettatori (23,2% share)

16 ottobre 2025 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La replica de 'Il Commissario Montalbano' in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.072.000 spettatori, raggiungendo il 20% di share. Medaglia d'argento per 'This is me' su Canale 5 che ha raccolto 2.558.000 spettatori e il 18,7% di share mentre Rai3 con 'Chi l'ha visto?' ha interessato 1.384.000 spettatori (9% di share).

Fuori dal podio troviamo La7 con 'Una Giornata Particolare' che ha radunato 1.227.000 spettatori (7,2% share) mentre Italia 1 con 'The Great Wall' ha raggiunto 1.095.000 spettatori (6,1% share). A seguire: Rete 4 con 'Realpolitik' (443.000 spettatori, 3,4% share); Rai2 con 'Occhi di Gatto'(555.000 spettatori, 3,2% share); Tv8 con '4 Ristoranti' (375.000 spettatori, 2,5% share); Nove con 'Circo Massimo' (216.000 spettatori, 1,3% share).

In access prime continua la corsa de 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 con 5.297.000 spettatori (25,8% share) mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.775.000 spettatori (23,2% share).

