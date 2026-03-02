circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, il film su Battiato vince prima serata con 18,8% di share

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.923.000 telespettatori e il 24,4%

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
02 marzo 2026 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Franco Battiato – Il lungo viaggio' ha vinto la prima serata di ieri, 1 marzo, con il 18,8% di share. Il film tv, in onda su Rai1, con Dario Aita nei panni del grande cantautore siciliano ha incollato allo schermo 2.961.000 telespettatori. A seguire, 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' su Canale 5 che ha totalizzato 1.781.000 telespettatori e il 14,3%. Su Italia 1 'Le Iene' hanno conquistato 1.237.000 telespettatori e il 9,6%. Sul Nove 'Che tempo che fa' è stato visto da 1.610.000 telespettatori, pari al 9%.

Su Rete 4 'Fuori dal Coro' ha segnato 663.000 telespettatori e il 5,2%. Su Rai3 'Presadiretta' ha ottenuto 842.000 telespettatori e il 4,7%. Poco sotto con il 4,6% c'è 'Una commedia pericolosa', in onda su Rai2, che ha intrattenuto 811.000 telespettatori. Infine, su La7 'Il caso Epstein – Il racconto continua' ha raggiunto 573.000 telespettatori e il 3,7%, mentre su Tv8 'I mercenari – The Expendables' è stato visto da 297.000 telespettatori, pari all'1,7%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.923.000 telespettatori e il 24,4%, mentre su Rai1 'Dietrofestival' ha totalizzato 4.452.000 telespettatori, pari al 22%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti film share telespettatori
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza