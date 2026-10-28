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Ascolti tv martedì 27 ottobre, 'Tutto l'amore che resta' più visto in prima serata

Secondo 'Zelig 30'. Bene 'DiMartedì' con l'11.5% e 'Verità nascoste' col 9,1%. In access De Martino supera Scotti e la Gruber ottiene il 9,4%

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28 ottobre 2026 | 11.57
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

La fiction di Rai1 'Tutto l'Amore che Resta' è stato il programma tv più seguito del prime time di martedì 27 ottobre, con 2.773.000 telespettatori e il 16,3% di share. Seconda posizione per 'Zelig 30' su Canale5, con 1.858.000 spettatori e il 16,8% di share. Terzo gradino del podio per 'DiMartedì' su La7, seguito da 1.674.000 spettatori con l'11,5% di share (la prosecuzione DiMartedì Più ottiene 478.000 spettatori e l'8,8% di share).

A seguire tra gli altri ascolti del prime time: 'Verità Nascoste' su Rete4 (1.032.000 spettatori, share 9,1%), 'Io sono nessuno' su Italia1 (1.098.000 spettatori, share 6,5%), 'X Factor' su Tv8 (597.000 spettatori, share 4,9%), 'Formidabile!' su Rai2 (500.000 spettatori, share 3,4%), 'Filorosso' su Rai3 (255.000 spettatori, share 2,1%), 'Merry Christmas in Love' sul Nove (228.000 spettatori, share 1,6%).

In access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ottiene 3.708.000 spettatori e il 19.3% di share e 'Affari Tuoi' 4.407.000 spettatori e il 22% di share, mentre su Canale5 'Gira La Ruota della Fortuna' registra 3.597.000 spettatori e il 18.3% e 'La Ruota della Fortuna' 4.354.000 spettatori e il 21.9% di share. Al terzo posto 'Otto e Mezzo' su La7 con 1.884.000 spettatori e il 9.4% di share.

Riproduzione riservata
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