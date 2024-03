Secondo posto per Michelle Hunziker, terzo per 'Chi l'ha visto?'

Fiorello stabilisce un nuovo record d'ascolto con il suo mattin show: ieri 'Viva Rai2' è stato seguito da 1.145.000 spettatori, con il 21,6% di share. In termini di spettatori si tratta del risultato più alto dall'inizio della stagione mentre in termini di share, il risultato di ieri è il terzo più alto della stagione (meglio aveva fatto solo il 12 febbraio con 21,67% e il 13 febbraio con 22,33%, in pieno 'effetto Sanremo').

Nel prime time, è il film di Rai1 'Poli Opposti' ad avere la meglio con 2.262.000 spettatori e il 13.5% di share. Al secondo posto, 'Michelle Impossible & Friends' su Canale 5, con 1.975.000 spettatori e il 14.1% (lo share più alto si deve alla maggiore durata del programma di Canale 5 rispetto a quello di Rai1). Al terzo posto l'inossidabile 'Chi l'ha visto?' su Rai3, con 1.841.000 spettatori e l’11.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Mare Fuori 4' su Rai2 (1.162.000 spettatori, share 7.7%). 'Suicide Squad' su Italia 1 (882.000 spettatori, share 5.6%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (829.000 spettatori, share 6.3%), 'Inchieste da Fermo' su La7 (729.000 spettatori, share 4.2%), 'Italia’s Got Talent' su Tv8 (494.000 spettatori, share 2.8%), 'Con Air' sul Nove (335.000 spettatori, share 2.1%).

In access prime time, su Rai1 continua il successo della doppietta 'Cinque Minuti' (4.723.000 spettatori, share 22.7%) e 'Affari Tuoi' (che vola a 5.443.000 spettatori con il 26.5% di share), mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ottiene 3.097.000 spettatori con il 15% di share.

Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'L’Eredità – La Sfida dei 7' (3.337.000 spettatori, share 24.6%) e 'L’Eredità' (4.725.000 spettatori, share 27.5%), che superano 'Avanti il Primo!' (2.054.000 spettatori, share 16.4%) e 'Avanti un Altro!' (3.373.000 spettatori, share 20.8%).