Ballando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso nella gara per la finalissima, il pronostico degli esperti Sisal

(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)
17 ottobre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
A Ballando con le Stelle si delineano nuovi passi che sembrerebbero tracciare la linea di un nuovo gioco dove Francesca Fialdini si conquista il ruolo di grande protagonista. Dopo le ultime tre vittorie, secondo gli esperti Sisal è infatti proprio la giornalista e conduttrice toscana a poter essere la concorrente più papabile per la vittoria finale offerta a 2,75.

Ma attenzione a Barbara D’Urso, la sua principale rivale con cui ha già dovuto condividere il trionfo dell’ultima puntata. La regina dei riflettori non starà a guardare ed è agguerritissima e pronta a rubare la scena a quota 3,00. Il podio delle favoritissime, quest’anno è tutto al femminile con Andrea Delogu che serra i ranghi a 3,50, provando a competere con le sue avversarie con la complicità del suo compagno di pista Nikita Perotti.

Chi invece sembra essere lontana dal traguardo finale è Marcella Bella. Il suo tango con Chiquito non ha convinto il pubblico e neanche i giudici. Ma la cantante “forte,tosta e indipendente”, non si arrenderà facilmente per cui è possibile che possa rivelarsi l’underdog di questa edizione. Su Sisal.it la sua possibile vittoria è offerta a 66,00 alla pari di quella della Signora Coriandoli.

Ballando con le Stelle 2025 Francesca Fialdini Barbara D'Urso
