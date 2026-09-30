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Ballando con le stelle, Barbara d'Urso rompe il silenzio: "Tante fake news, ora parlo io"

L'annuncio della conduttrice televisiva

Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
30 settembre 2026 | 13.08
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Dopo mesi di indiscrezioni e gossip, Barbara d'Urso rompe il silenzio. La conduttrice è approdata oggi su Youtube con l'obiettivo di fare chiarezza sulle voci che da tempo la riguardano e raccontare la sua verità sul suo possibile ruolo come giurata a Ballando con le stelle, al posto di Selvaggia Lucarelli.

"Si è parlato tanto, ma adesso parliamo noi e diciamo finalmente la verità. Luglio, agosto, settembre. Sono state dette tantissime cose sulla mia presenza a Ballando con le stelle e molte di queste cose non erano vere", risponde così l'ex concorrente del dance show di Rai1, in riferimento alle varie indiscrezioni uscite negli ultimi mesi.

"Davvero", sottolinea d'Urso, "sono uscite tante fake news, hanno scritto tantissime cose riguardo alla mia presenza a Ballando con le stelle. E allora io le leggevo, me le mandavano, le ascoltavo e sorridevo. Riflettevo, le ho assorbite. Io non replico e non rispondo mai. Ma è arrivato il momento di raccontare tutta la verità. Tutto il percorso che da fine giugno mi ha portato fino a oggi", aggiunge la conduttrice che spiegherà tutto sul suo canale youtube. "Solo io posso sapere la verità e nessuno potrà mai smentirla", conclude.

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barbara d'urso ballando con le stelle selvaggia lucarelli
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